Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 21/12

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o 99Foods. Ele conecta você com motoristas que fazem entregas para restaurantes. Testamos também apps para produtividade e estudo. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

99Food

Grátis (pedidos são pagos), em português, para Android

O 99Foods é o serviço de entrega para restaurantes da 99. Assim como no UberEats, os usuários do aplicativo podem pedir refeições que serão entregues por condutores parceiros da 99. Ou seja, ele rivaliza com o brasileiro iFood e o colombiano Rappi. O serviço da 99 ainda é um teste-piloto, mas vale a pena baixar para conhecer o novo app.

TikTok Lite

Grátis, em português, para Android

O TikTok é um aplicativo de rede social para vídeos curtos. Ele é parecido com o Instagram Stories. Na sua versão lite, o aplicativo ocupa menos espaço na memória do smartphone. Enquanto a versão completa tem 300 MB, a Lite tem somente 80 MB, mais de 70% a menos.

Microsoft Math

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Microsoft Math é um aplicativo que resolve problemas de matemática. Ele funciona de modo parecido com o Photomath. O app permite que você aponte a câmera do celular para o papel no qual está escrita a equação e ele mostrará a resposta. Ele funciona, por exemplo, para operações básicas de álgebra e aritmética.

Dark Mode

Grátis, em inglês, para Android

O Dark Mode é um aplicativo simples que serve para deixar a interface do sistema operacional Android escura. Ele é útil se o seu aparelho não tem essa função nativamente. Ainda assim, será preciso ligar o modo escuro em aplicativos que possuem tal opção, como é o caso do Twitter.

Opera Touch

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Opera Touch é um navegador de internet, como o Google Chrome ou o Mozilla Firefox. Ele conta com os principais recursos de um browser, como uma aba de páginas favoritas ou navegação anônima. A vantagem do Opera Touch é para quem também usa o navegador em um computador. Há uma sincronia entre as versões do software, o que oferece uma experiência única em aparelhos diferentes. O login é feito por leitura de QR Code, como acontece para iniciar uma sessão no WhatsApp Web. O aplicativo é gratuito e conta com um recurso nativo de bloqueio de anúncios.