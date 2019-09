Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 21/09

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Amazon Music. Ele é uma alternativa interessante para quem assina outros serviços de reprodução de música via internet, como Spotify ou YouTube Music. Além dele, testamos ainda apps para ficar de olho na previsão do tempo, salvar imagens do WhatsApp e marcar consultas médicas. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

Amazon Music

Pago (R$ 9,90), em português, para Android e iPhone

Com a chegada do plano Amazon Prime, que oferece frete grátis e acesso a aplicativos mediante pagamento da mensalidade de 9,90 reais, veio ao Brasil o Amazon Music. Ele oferece acesso a um acervo de mais de 2 milhões de músicas. Apesar de não ter uma biblioteca tão diversa quanto a de YouTube Music, Spotify ou Deezer, seu funcionamento é igualmente bom. É possível fazer download de músicas para ouvir offline, criar listas de reprodução. Há canções de artistas nacionais e internacionais dos gêneros musicais mais populares da atualidade.

Microsoft Edge

Grátis, em português, para Android e iPhone

O navegador de internet Microsoft Edge, do Windows 10, agora tem versão para celular. Trata-se de um browser de interface simples, assim como acontece no computador. Ele pode se comunicar com o seu computador com Windows para enviar páginas web a ele. Desse modo, você pode continuar a leitura no PC ou notebook. O app possui um modo escuro, seguindo a moda do último ano entre aplicativos para celular. Não há um bom motivo para deixar de usar o Microsoft Edge.

Status Saver

Grátis, em português, para Android

Quem deseja salvar as imagens e vídeos publicados por amigos no WhatsApp Status, pode usar o Status Saver. Essa área do WhatsApp funciona como o Instagram Stories ou o Snapchat. Com o aplicativo instalado, toda vez que você visualizar um novo conteúdo, ele será salvo automaticamente no seu smartphone.

Tempo – Weather Underground

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo é voltado para quem gosta de acompanhar detalhes sobre a previsão do tempo. Ele mostra, por exemplo, a hora que irá começar a chover na sua região. Além de mostrar as mínimas e máximas para os próximos dez dias, o aplicativo também mostra dados, como possibilidade de precipitação, velocidade do vento, nível de umidade do ar, ponto de orvalho, visibilidade e pressão. O aplicativo, por padrão, vem configurado no sistema imperial. Nas configurações, é possível mudar a temperatura para Celsius e a velocidade do vento para km/h. Para remover anúncios, o app cobra 5 reais por ano.

GNDI Easy

Grátis, em português, para Android e iPhone

Tem plano de saúde do Grupo NotreDame Intermédica? Então, é importante ter esse app instalado no celular. Ele oferece uma versão digital da sua carteirinha, permite consulta à rede credenciada, viabiliza a marcação de consultas médicas e reembolsos.