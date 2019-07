Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 20/07

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o FaceApp. O aplicativo ganhou destaque mundial em razão de um novo efeito que mostra imagens de pessoas mais velhas. Fora isso, ele também levantou polêmicas em relação à privacidade de seus usuários. Além dele, testamos apps para viajar, editar imagens e encontrar informações relevantes sobre diferentes setores do mercado. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

FaceApp

Grátis, em português, para Android e iPhone

O FaceApp inundou as redes sociais na última semana. O motivo? O aplicativo usa inteligência artificial para mostrar como será o seu visual quando ficar idoso. Essa função é gratuita, apesar de muitas outras mudanças de aparência oferecidas pelo app serem exclusivas para assinantes ou para quem comprou a licença vitalícia do software (130 reais). Pela sua origem russa e uma política de privacidade genérica, o FaceApp se envolveu polêmica internacional em relação aos dados de usuários. A empresa se pronunciou e afirmou os dados podem ser excluídos, caso usuários façam pedidos no campo de ajuda do app, e garantiu que não cede dados a companhias terceiras como parte de seu modelo de negócios.

Freeletics Running

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Freeletics Running é um aplicativo para quem gosta de correr ao ar livre. Ele gera treinos personalizados com base na modalidade HIIT (treino intervalado de alta intensidade, na sigla em inglês). O HIIT é reconhecido em estudos científicos como uma das atividades físicas que mais auxilia na queima de gordura corporal. Quem quiser também pode optar por corridas longas, que são voltadas para o desenvolvimento de resistência física e saúde cardíaca. O download do app é gratuito, mas o acesso completo a ele requer uma assinatura que custa a partir de 29,90 reais mensais.

Enlight Pixaloop

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Enlight Pixaloop é um app de edição de imagens que transforma fotos estáticas em animações. Ela faz, por exemplo, a área de uma cachoeira ter aparência de movimento constante – o que a palavra loop (repetição) no nome do aplicativo. Apesar de ter funções gratuitas, ele oferece mais opções de edição para os assinantes do app ou a quem comprar a sua licença vitalícia (230 reais).

Bain Insighs

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo Bain Insights é da consultoria americana Bain & Company. Ele traz estudos sobre diversos segmentos de mercado para que você possa consultá-los e reunir informações importantes para montar planos de negócios ou apresentações corporativas.

WeGo

Grátis, em português, para Android e iPhone

O WeGo é um aplicativo para pesquisas o custo de viagens nacionais ou internacionais. É possível consultar tanto os valores de passagens aéreas quanto os preços de diárias em hotéis. É possível, também, selecionar datas e destinos de sua preferência e optar por receber alertas quando houver promoções.

