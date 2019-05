Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana (20/05)

São Paulo — O aplicativo de destaque desta semana é o Snapchat. Ele ganhou relevância por causa dos seus novos filtros de imagens. Diversas fotos tiradas com os efeitos do aplicativo se espalharam pelas redes sociais nos últimos dias. Além dele, testamos mais quatro opções de apps para você baixar no smartphone Android ou no iPhone. Confira nossa seleção semanal a seguir.

Snapchat

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O Snapchat voltou às graças dos usuários nos últimos tempos. Isso aconteceu por causa de filtros de imagem que mostram, em tempo real, como sua aparência seria se fosse homem, mulher ou criança. Os usuários têm publicado as imagens geradas pelo app em outras redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter.

HBO Go

Pago, em português, para Android e iPhone/iPad

O aplicativo HBO Go funciona como um rival da Netflix. Mediante pagamento de mensalidade (34,90 reais), ele oferece acesso aos conteúdos da emissora. O mais popular atualmente é Game of Thrones. Quem tem acompanhado a série pelo aplicativo sabe que ele tem problemas que ainda precisam de solução. Se saímos de um episódio antes do fim, ao retomá-lo, ele voltará ao início. Em todos os dias de transmissão ao vivo da última temporada, usuários reportam que tiveram suas contas deslogadas no app, sem motivo aparente. Faz falta também recursos que a Netflix ajudou a definir como padrão de qualidade para aplicativos de conteúdo sob demanda. Alguns exemplos são a possibilidade de pular a abertura do seriado e disponibilizar trailers dos conteúdos disponíveis para ajudar o usuário a escolher ao que assistir. Sobre Game of Thrones, o conteúdo oferecido pelo app é vasto. Há resumos, cenas de bastidores, entre outras coisas. Os rivais da HBO não costumam oferecer tais tipos de vídeos.

Android Auto

Grátis, em português, para Android

O Android Auto é um aplicativo oficial do Google para carros. Ele oferece acesso a apps de mapas do Google (Maps e Waze), bem como a recursos rápidos como ligações e prévias de mensagens recebidas. Há também controles para a reprodução de músicas no Spotify. O Android Auto funciona tanto via cabo (permitindo o espelhamento de mapas em paineis multimídia veiculares) quanto via Bluetooth.

Cookpad

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Cookpad é uma rede social de receitas. Você cria uma conta e pode começar a compartilhar as suas criações culinárias. Se quiser, pode usar o app apenas para aprender novas receitas que foram publicadas pelos usuários. Elas aparecem na sua linha do tempo, como no Facebook — mesmo que você não tenha amigos adicionados no Cookpad. Quando encontrar algo que goste, poderá salvar na sua lista de favoritos para consultá-los sempre que quiser.

Adobe Capture

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O Adobe Capture é um aplicativo para quem trabalha com design ou fotografia. Entusiastas desses ofícios também podem se divertir com ele. Ele permite dar estilo diferente para suas fotos tiradas com o celular ou mesmo montar projetos rápidos que são compatíveis com os programas da Adobe (Photoshop, Lightromm, etc). Ele identifica fontes e cores e cria pincéis a partir das imagens fotografadas com o smartphone.