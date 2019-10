Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 19/10

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Firework. Ele é uma rede social de vídeos curtos, parecido com o TikTok. Testamos ainda apps de para criar currículo, melhorar sua saúde mental ou passar o tempo com egnimas. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

Firework

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Firework é um aplicativo que lembra bastante o Vine, a antiga rede social de vídeos curtos do Twitter, que foi descontinuada. O Firework permite a gravação e o compartilhamento de vídeos curtos, Seguindo a tendência de vídeos verticais puxada pelo IGTV, um aplicativo do Instagram, o Firework permite gravar vídeos no formato retrato ou paisagem e os conteúdos rotacionam na tela conforme você vira o celular.

Intelligent CV

Grátis, em português, para Android

Está procurando um emprego novo? Este aplicativo ajuda a criar o seu currículo. Ele oferece mais de dez modelos diferentes com aspecto profissional ou moderno. Você pode adicionar uma foto de perfil, carta de apresentação, educação, experiência profissional e habilidades. Para extrair seu currículo no aplicativo, o melhor jeito é enviá-lo por e-mail. Ele é gratuito e é monetizado com exibição de publicidade.

EgnimBox

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Esse aplicativo é um passatempo para celular. Ele propõe egnimas ao usuário. Por vezes, é preciso usar recursos pouco convencionais, como tocar na tela com vários dedos ao mesmo tempo, virar o aparelho de ponta-cabeça ou apontar a câmera para um lugar específico. O modelo de negócio do aplicativo consiste em vender dicas para solucionar as charadas. Cada uma custa 2 reais.

Youper

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Youper é um chatbot, um robô de bate-papo. Ele funciona para você desabafar sobre seus problemas pessoais e ouvir recomendações sobre como lidar com eles. Tudo em inglês. Ele não substitui um terapeuta humano, mas pode ser um assistente em uma jornada de recuperação da saúde mental. Os planos pagos custam 20 reais ao mês ou 70 reais ao ano.

PlantNet

Grátis, em português, para Android e iPhone

Você já viu uma planta ou flor e não sabia qual era o seu nome? O aplicativo PlantNet é dedicado a responder a perguntas assim. Você pode fotografar a planta ou usar uma imagem da sua galeria para descobrir o seu nome.