Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 16/11

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o OneNote. Ele é um aplicativo de anotações da Microsoft disponível para diversos sistemas operacionais, incluindo os de celulares.. Testamos ainda jogos, aplicativos de gravações e de exercícios físicos. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

Microsoft OneNote

Grátis, em português, para Android e iPhone

O OneNote é um software conhecido. Ele faz parte do pacote de produtividade Microsoft Office. Diferentemente do Word, ele funciona como um caderno de notas. Ele serve para organizar ideias e visualizar dados. Gratuito, ele pode ser uma boa opção de download no seu dispositivo móvel.

Noted

Grátis, em português, para iPhone

O Noted é um aplicativo de produtividade. Ele serve para você reunir dados de anotações com gravações de áudio. Ele pode ser usado gratuitamente, mas também tem uma versão paga, com mensalidade de 5,50 reais. Vale notar que o Google Keep, disponível para Android e iPhone, pode unir anotações a gravações e é gratuito.

Stop

Grátis, em português, para iPhone

Você já jogou o jogo de palavras Stop com seus amigos quando era criança? Essa versão digital oferece a chance de relembrar essa época, passar o tempo e treinar sua agilidade mental para listar as palavras certas no menor tempo possível.

Sound Rebound

Grátis, em português, para iPhone

Este aplicativo é um jogo que envolve música. Você precisa posicionar os blocos que lhe são dados para que as bolas que são lançadas na interface quiquem de modo a criar sons interessantes. É um passatempo que visa reduzir os níveis de estresse do jogador.

Fitbod

Grátis, em inglês, para iPhone

O Fitbod é um aplicativo para quem pratica musculação. Ele oferece treinos, em inglês, para diferentes finalidades, como redução de gordura ou ganho de massa magra. Ele mostra sequências de exercícios, com quantidades recomendadas de repetições e tempo de intervalo. Quem não tem a assistência de um profissional de educação física pode encontrar no aplicativo algumas recomendações para praticar musculação com foco em seus objetivos.