Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana 14/12

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Ablo. Ele usa conecta você com usuários do app em outros países para fazer amizade. Testamos ainda apps de música e produtividade. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

Ablo

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Ablo é um aplicativo para fazer amizades com pessoas de outros países. Você pode conversar com outros usuários do app em inglês, por mensagens de texto. Também é permitido compartilhar imagens. O Ablo estimula um comportamento positivo na comunidade de usuários. Logo que ele é aberto, é exibida uma mensagem informando as boas práticas de uso do aplicativo. Quem quiser praticar conversação em inglês ou simplesmente fazer amizades pode usar o app gratuitamente.

Concepts

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Concepts é um aplicativo para fazer esboços de desenhos no celular. Ele tem uma série de ferramentas para desenho, como diferentes cores e opções de pincéis. Na versão paga, de 38 reais, o usuário tem acesso a mais funções e pode exportar os projetos com resolução de 300 pixels por polegada.

Serasa Consumidor

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Serasa Consumidor é um aplicativo que vai direto ao ponto: ele mostra seu score de crédito. Essa referência mostra, com pontuação de zero a mil, que você é um bom pagador. O indicador é importante, por exemplo, na hora de pedir um empréstimo. Se estiver endividado, o app mostrará ofertas de acordos para quitação de dívidas.

Dual Space

Grátis, em português, para Android

O Dual Space serve para você usar duas contas de um mesmo aplicativo em um só celular. Você pode duplicar Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Messenger ou Twitter. Se você usa dos smartphones para lidar com mais de uma conta nesses aplicativos, o Dual Space pode resolver essa questão para que você tenha consigo apenas um aparelho. Alguns smartphones com sistema Android mais recentes já contam com uma opção nativa para duplicar apps, o que dispensa a necessidade do Dual Space. Se o seu dispositivo não tem essa função, vale a pena fazer o download.

Drum Pad Machine

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Drum Pad Machine é um aplicativo para criar suas próprias músicas com base em sons pré-programados. Basta tocar nos quadrados que aparecem na interface para que o som seja emitido. É possível gravar suas criações para compartilhá-las com amigos.