Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 14/09

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Spotify Lite. Ele pode ocupar muito menos espaço no seu celular. Além dele, testamos ainda apps para sacar seu FGTS, ler notícias de fontes confiáveis ou praticar exercícios. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

Spotify Lite

Grátis (com mensalidade a partir de R$ 16,90), em português, para Android

O Spotify não funciona bem no seu celular antigo? O Spotify Lite é um aplicativo feito para a atender a um público que enfrenta os mesmo problemas que você. Mais simples do que a versão original do app, ele pode ser uma saída para quem está sem espaço na memória do celular. Ele ocupa 35 MB de espaço, enquanto a versão completa ocupa 85 MB.. Os downloads, porém, seguem como opcionais para economizar dados. Com isso, há uma troca. Quanto mais músicas baixadas, mais espaço ele vai ocupar.

Microsoft Notícias

Grátis, em português, para Android

Este app da Microsoft funciona como uma coletânea de conteúdos de veículos de imprensa de credibilidade. Ele pode ser uma boa opção de download para pessoas que queiram ler apenas notícias de marcas de boa reputação. Você pode criar uma página inicial de acordo com seus interesses ou navegar nas notícias por meio de categorias. Há até mesmo uma seção chamada “Boas Notícias”, voltada para quem busca conteúdos de teor positivo.

Easynvest

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo da corretora Easynvest ganhou novidades. Agora, é possível acompanhar a rentabilidade da sua carteira de investimentos ou mesmo a rentabilidade dos investimentos por categoria, como renda fixa, renda fixa privada, renda variável ou fundos. Além disso, na aba “Investir”, a corretora simplificou a compra de quotas de ações por menos de 100 reais. Quem não tem conta pode abrir uma via internet ou app gratuitamente.

FGTS

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo do FGTS serve para consultar seu saldo de depósitos da sua empresa e também para solicitar o resgate de valores liberados pelo governo. É preciso ter uma conta cadastrada no site da Caixa Econômica Federal para usar o app.

Freeletics

Pago (R$160 ao ano), em português, para Android e iPhone

O aplicativo de exercícios físicos Freeletics passou a usar inteligência artificial na análise dos treinos de seus usuários. Com isso, o objetivo da companhia é gerar treinos de corrida personalizados para cada usuário, de acordo com a definição de seus objetivos. Ele oferece opções para quem deseja ter melhor condicionamento físico, para perda de peso e para correr mais tempo ou mais rápido.