Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 13/07

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Faci.ly. Ele foi criado por Diego Dzodan, ex-vice-presidente do Facebook para a América Latina, e passou por uma grande reformulação nos últimos meses.. Além dele, testamos apps para editar imagens, encontrar dados relevantes sobre diversos temas e assistir vídeos via internet. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

Faci.Ly

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Faci.ly é um aplicativo de compras sociais. Funciona assim: você escolhe o produto que quer comprar e, se quiser pagar mais barato, precisa conseguir um grupo de pessoas interessadas em comprá-lo também. A proposta é economizar. Há diversos tipos de produtos, como acessórios eletrônicos tradicionalmente vendidos na Rua 25 de Março; artigos de supermercado; produtos de beleza; ou mesmo pães e frutas.

Retrica

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Retrica é um aplicativo que oferece efeitos para suas fotos. Ele tem uma versão paga, que dá acesso a mais filtros de imagem. Mas é possível usá-lo sem pagar nada. Basta selecionar os efeitos gratuitos e salvar os resultados na galeria do seu celular. Com isso, você pode compartilhar as fotos em qualquer outro aplicativo, como o Instagram.

Adobe Premiere Rush

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Rush é um bom app para quem precisa editar um vídeo e não tem um computador à disposição para essa tarefa. Ele permite que você selecione alguns vídeos para juntá-los em um só artigo. Também é possível fazer cortes e mover trechos de lugar, colocando uma parte do começo no final, por exemplo. Os resultados podem ser salvos na galeria do aparelho.

Strategic IQ

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O aplicativo Strategic IQ é do Fórum Econômico Mundial. Ele reúne dados de estudos, em inglês, sobre diversos temas, como impressão 3D, setor aeroespacial, envelhecimento, agricultura, futuro do governo, aviação, biodiversidade e mudanças climáticas. Se vocẽ está constantemente pesquisando dados para compor uma apresentação ou montar planos de negócios, o app pode deixa uma boa opção para o seu smartphone.

Vivo Play

Grátis, em português, para Android e iPhone

Você sabia que a Vivo tem uma loja parecida com a Play Filmes e o iTunes? Nela, você pode comprar ou alugar filmes. Quem é cliente de TV por assinatura da operadora também tem acesso a alguns filmes e séries que podem ser vistos gratuitamente — dependendo do seu plano. O aplicativo, portanto, funciona como uma forma de levar sua assinatura de TV no bolso.

