Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 12/10

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o DuckDuck Go Privacy Browser. Ele é um navegador de internet que promete cuidar da sua privacidade no ambiente online. Fora ele, testamos ainda apps de realidade aumentada, documentação digital e a nova versão do jogo Call of Duty para celular. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

DuckDuckGo Privacy Browser

Grátis, em português, para Android e iPhone

O DuckDuckGo é um buscador rival do Google que promete zelar pela sua privacidade na internet. Este aplicativo é um navegador, como o Chrome. Seu diferencial é oferecer funções para facilitar a limpeza de dados após o uso, bem como bloqueio a rastreadores de publicidade. Se você gosta de estar sempre conectado ao seu perfil em sites, isso pode ser um problema. Como a premissa do aplicativo é a privacidade, ele não armazena histórico e você precisa fazer login cada vez que quiser usar algum serviço, como a assinatura de um portal de notícias.

Wanna Kicks

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Wanna Kicks é um aplicativo que permite “provar” tênis usando realidade aumentada. As imagens dos tênis são projetadas nos seus pés através da câmera do seu celular. Se quiser, você pode até comprar algum dos tênis que o aplicativo vende, mas o preço é em dólar.

Carteira de Trabalho

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo oferece uma versão digital da sua carteira de trabalho. Ele mostra informações como seu emprego atual, quando tirou férias e quando houve alteração no seu salário. Apesar de útil para consultas, o documento digital não é aceito oficialmente como identificação, como um substituto do RG ou do CPF, por exemplo. Para liberar todos os recursos da sua carteira de trabalho digital, é preciso responder corretamente a um questionário. Se falhar na primeira tentativa, será preciso aguardar 24 horas para tentar novamente.

Call of Duty Mobile

Grátis, em português, para Android e iPhone

Se você é fã da franquia Call of Duty ou simplesmente gosta de jogos do gênero, o Call of Duty Mobile é uma boa opção de download. Ele oferece uma experiência de jogabilidade parecida com a de consoles da geração passada. Os controles são simples, como na maioria dos jogos de celular, mas, ao menos, o título pode ser jogado em qualquer lugar. O ponto negativo é que, como em qualquer jogo com gráficos e história mais complexos do que Candy Crush e afins, ele ocupa muito espaço no smartphone (mais de 1 GB).

Beats

Grátis, em português, para Android

O aplicativo da Beats tem uma funcionalidade específica: facilitar a conexão de fones de ouvido da marca com smartphones com sistema Android. No iPhone, como a Beats pertence à Apple, o pareamento de dispositivos dispensa a necessidade de aplicativos para que a experiência seja fluida.