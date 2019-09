Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 07/09

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Friends25. Ele comemora os 25 anos da série americana com efeitos para suas fotos, receitas e quizzes. Além dele, testamos ainda apps para digitalizar cartões de visita e treinar sua audição de diálogos em inglês. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

Friends25

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Friends25 é um aplicativo da Warner Bros. criado para comemorar os 25 anos da série americana de comédia. Ele traz recursos para criação de imagens, como adesivos com frases famosas do seriado; molduras temáticas; e efeitos ao vivo (parecidos com aqueles oferecidos pelo Instagram Stories). Além disso, ele ainda oferece receitas culinárias que aparecem em algum dos mais de 200 episódios da série. Os aficionados podem, ainda, fazer um quizz para testar seus conhecimentos sobre detalhes de diferentes temporadas.

Adobe Scan

Grátis, em português, para Android e iPhone

Com a remoção do CamScanner da Google Play Store, a loja virtual dos smartphones com sistema Android, o Adobe Scan pode ser uma boa pedida para o seu celular. Ele permite não só digitalizar documentos e formulários, como também armazenar cartões de visita e salvá-los em um arquivo no formado PDF.

Gear POP

Grátis, em português, para Android e iPhone

Gear of Pop, da Microsoft, é a versão para celular da franquia de tiro em primeira pessoa para o console de games Xbox. Diferentemente dos jogos para videogame, os personagens têm aparência semelhante às dos colecionáveis Funk Pop. Ou seja, eles têm cabeças muito grandes e redondas. O game pode ser um bom passatempo para quem gosta desse estilo de jogo de combate armado.

Aprenda Inglês através da História (English Story)

Grátis, em inglês, para Android

Quer aprender ou praticar inglês? Este aplicativo ajuda justamente a pessoas com o seu perfil. Ele tem diferentes níveis de dificuldade e, como o nome diz, ele traz histórias em inglês para que você possa ouvir e tentar compreender todas as palavras dos diálogos, ou ao menos o contexto geral da conversa. O reprodutor de mídia é bastante simples. Ele não faz download de histórias, mas permite ativar a repetição dos diálogos para que você possa ouvi-los mais de uma vez e tentar entender algum trecho que foi de difícil compreensão para você. Usuários mais avançados podem ouvir uma sessão de “notícias”. Todos os áudios são acompanhados de suas transcrições, de modo que você pode ler algo que não tenha conseguido captar por meio da audição.

YouTube Kids

Grátis, em português, para Android e iPhone

O YouTube Kids é um aplicativo feito para que crianças vejam conteúdos infantis do site de vídeos. Os pais podem configurar uma senha de acesso para restringir que tipo de conteúdo será exibido. Eles mudam conforme a faixa etária da criança. O aplicativo surgiu devido a uma polêmica em razão da coleta de dados pessoais de menores de idade. No YouTube Kids, são os pais que configuram um perfil de uso, e o app não coleta dados como nome, endereço e informações de contato das crianças. Para mais detalhes, vale ler a política de privacidade do YouTube Kids.

Mais apps?