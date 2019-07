Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 06/07

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Aprenda Python. Ele reúne uma série de aulas, em texto, que ensinam gratuitamente a linguagem de programação. Além dele, testamos apps para comprar ingressos para o cinema, gravar ligações e passar o tempo com joguinhos via internet. Confira opções de download para smartphones Android e iPhones a seguir.

Aprenda Python

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo tem um nome extremamente objetivo. Sua função é ensinar você a linguagem de programação Python, usada para lidar com bancos de dados. Ele reúne uma série de informações em português que podem te ajudar a aprender a linguagem. No entanto, será necessário ter um notebook para aprender e realizar o passo a passo descrito no app. Vale notar que há conteúdos para nível básico e avançado.

Cinemark

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo do Cinemark tem uma função muito objetiva: vender ingressos para sessões de cinema da sua rede. Ele oferece um método simples de navegação por filmes ou por shoppings e permite que o pagamento seja realizado via cartão de crédito. É preciso criar uma conta para utilizar o serviço e o ingresso digital deve ser apresentado a um atendente do cinema para entrar na sessão escolhida.

ACR

Grátis, em português, para Android e iPhone

Quer gravar uma ligação no seu celular? Esse aplicativo faz justamente isso. Ele grava suas chamadas telefônicas automaticamente e reúne os resultados em uma lista, que pode ser vista logo que você o abre. As gravações podem ser compartilhadas em serviços de nuvem, como o Google Drive. Há também uma versão paga, que custa 5 reais e promete eliminar anúncios (apesar de relatos na Play Store de que a última atualização do Android fez os anúncios voltarem mesmo para quem comprou o app). Uma alternativa ao ACR é o Call Recorder, também grátis.

Hago

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Hago é uma plataforma de joguinhos para celular. São games simples, como partidas de gol a gol, damas ou ludo. Ele conecta dois jogadores, que competem entre si via internet, sem precisar estar próximos ou sequer se conhecerem. O app, no entanto, pede login via redes sociais e requer permissão de acesso às suas mídias, como fotos e arquivos, sem finalidade aparente.

Facebook Gaming

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Facebook Gaming é a iniciativa da rede social de consolidar os vídeos sobre jogos da sua plataforma. Funciona, essencialmente, como um espaço para assistir vídeos de gameplay ou transmissões ao vivo. Ele também oferece recursos de interatividade e requer o login na sua conta no Facebook.

