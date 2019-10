Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 05/10

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o LinkedIn Learning. Ele oferece cursos gratuitos em inglês para você desenvolver habilidades importantes no mercado de trabalho. Além dele, testamos apps leitura, estudo de novos idiomas e o novo jogo da Nintendo para celular. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

LinkedIn Learning

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo dá acesso à plataforma gratuita de ensino online do LinkedIn, a rede social da Microsoft. As videoaulas são em inglês e abordam temas variados, como planejamento de carreira, técnicas de negociação, dicas de Photoshop e estratégias de SEO (melhoria de exibição em resultados de pesquisas). Ao fim de cada curso, você recebe um certificado, que pode ser adicionado ao seu perfil no LinkedIn.

Alexa

Grátis, em português, para Android e iPhone

A Alexa é a assistente pessoal da Amazon. Ela entende comandos de voz em português. Mas esse aplicativo funciona para interagir com os alto-falantes da linha Echo, que chegam ao Brasil neste mês de outubro. O aplicativo permite controlar a Alexa de qualquer ponto da sua casa. Ele pode, por exemplo, iniciar a leitura em voz alta de um livro que você comprou no aplicativo do Kindle. Ou então começar a reprodução de uma música no Amazon Music, no Spotify ou no Deezer.

Mario Kart Tour

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Demorou, mas chegou. O novo jogo do encanador Mario, da Nintendo, leva você a uma corrida de kart no celular. O game lembra a versão para consoles, como Nintendo Switch ou mesmo o Super Nintendo. A movimentação, porém, é mais limitada do que em um videogame. A aceleração, por exemplo, é automática. As curvas são feitas tocando na tela e derrapagens exigem que você deslize o dedo pelo display. Fora isso, o único outro movimento possível é o de toque na tela, que lança seus itens de combate, usados para acertar seus oponentes e fazê-los perder posições na corrida. Em linhas gerais, pode ser um bom jogo de celular para passar o tempo e relembrar como é jogar Mario Kart.

Scribd

Pago (9 dólares ou 37 reais), em inglês, para Android e iPhone

O Scribd é conhecido na internet como um acervo de documentos. No celular, ele é um aplicativo de leitura de livros. Sua assinatura de 9 dólares ao mês dá acesso ao acervo de livros digitais, audiolivros, revistas internacionais e documentos. A maioria dos conteúdos está em inglês. Assinar o serviço sai mais barato do que pagar assinaturas de revistas americanas separadamente.

Scripts

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo é voltado para quem deseja estudar idiomas que usam alfabetos diferentes, como o japonês. Ele ensina você a desenhar os símbolos corretamente e mostra-os associados com a letra correspondente. Você pode praticar cinco minutos por dia gratuitamente ou assinar o plano ilimitado de 38 reais ao mês.