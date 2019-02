Os 40 melhores apps para smartphone de 2015

8/42 (EXAME.com/Site EXAME)

Grátis, em inglês, para Android Windows Phone , web e sistemas operacionais de computadores O Slack é um serviço que quer aposentar o e-mail. A startup tem o objetivo de colocar à disposição um canal simples para comunicação de equipes de trabalho. Para começar, é preciso criar uma conta no Slack e também um grupo com nome. Diversos membros podem ser introduzidos nos times. As pessoas podem ser divididas entre grupos. Também é possível conversar de forma particular com cada indivíduo. Um trunfo do serviço são suas integrações. Ele pode trabalhar de forma inteligente com outros apps, Google Analytics, entre outras ferramentas. O app ainda conta com o SlackBot. Ele é um robô inteligente. Ele é capaz de dar lembretes à pedido do usuário, por exemplo. O problema, aqui, é que a interação com o robô deve ser feita em inglês.