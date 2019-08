Os 4 maiores lançamentos da Samsung no evento de apresentação do Note 10

São Paulo – Na última terça-feira (07), a fabricante de eletrônicos Samsung sediou um evento em Nova York, nos Estados Unidos, onde apresentou dois novos modelos de sua linha Note de smartphones, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus, que serão comercializados a partir de setembro.

Confira abaixo mais sobre esse lançamento e outros produtos que foram destaque no evento:

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus

Os dois novos smartphones apresentam baterias mais resistentes, telas dinâmicas em Amoled, possibilidade de carregar o celular sem fio e uma câmera tripla na parte traseira, além de um display melhor.

Com dois tamanhos e quatro cores, o Note 10 original tem uma tela de 6,3 polegadas, enquanto a tela do Plus é de 6,8 polegadas. A principal diferença do Plus é que ele contém uma câmera extra de visão profunda, capaz de escanear objetos em 3D e torná-los interativos. Confira mais sobre os novos celulares aqui.

Galaxy Book S

Com uma tela de 13,3 polegadas, a Samsung anunciou o novo laptop da marca Galaxy, que contém o processador Snapdragon da Qualcomm e sua bateria dura até 23 horas.

Com uma opção de conectividade maior, ele vem nas cores cinza e rosa e carrega um USB-C. Por enquanto, não existem mais informações sobre especificações técnicas do produto.

Caneta S Pen

A caneta S Pen, tradicional da linha Note, recebeu um novo design e agora é capaz de se conectar a outros dispositivos através do Bluebooth. A partir de agora, ela é capaz de realizar tarefas como converter anotações e traduzi-las, servindo como um suporte para diversos idiomas.

Ela também passou a ter um giroscópio e um acelerômetro, destinados para controlar um dispositivo que esteja longe do alcance do usuário. O indivíduo pode usar a caneta e passar o mouse sobre a opção de alterar os efeito da câmera ou avançar um vídeo no YouTube.

Há também uma função chamada AR Doodle que permite que o usuário desenhe ou crie filtros personalizados para cada foto, de maneira individual.

NOTE 10 5G

Para os usuários que desejam utilizar a nova tecnologia 5G, a Samsung desenvolveu um Galaxy Note 10 5G que deve começar a ser comercializado numa data ainda indefinida.

O modelo 5G é uma versão modificada do Note 10 Plus, e será temporariamente exclusivo da empresa de planos telefônicos da operadora Verizon nos Estados Unidos.