Os 30 smartphones com menores quedas de preços desde o lançamento

São Paulo – Lançados no segundo semestre de 2017, os iPhones 8 e 8 Plus e os smartphones da linha Zenfone 4, da Asus, foram os que apresentaram menores quedas de preços, de acordo com levantamento de EXAME, que relacionou preços de lançamentos com valores cobrados atualmente no varejo.

Lançado no ano passado, o iPhone 7 Plus com capacidade de 128 GB foi o modelo que melhor manteve seu preço no e-commerce brasileiro. Ele teve baixa de 200 reais em relação ao preço sugerido.

Entre os smartphones básicos, o Moto G4 Play se destaca. Seu preço caiu apenas 50 reais em pouco mais de um ano no mercado.

Aparelhos recentes da Motorola e da Quantum já tiveram quedas de preços de 200 reais ou mais.

Veja a lista completa dos smartphones que tiveram as menores quedas de preços desde o lançamento. Os valores foram consultados de 27 de novembro de 2017 em lojas online.