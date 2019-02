Os 3 vídeos mais vistos sobre Pokémon Go, segundo o YouTube

São Paulo – O jogo Pokémon Go foi lançado há uma semana e três vídeos sobre o assunto estão entre os 10 mais vistos no YouTube nos últimos sete dias.

O mais popular é um vídeo de Whindersson Nunes, cujo canal homônimo tem mais de 10 milhões de inscritos.

No conteúdo, Nunes comenta – e faz brincadeiras e piadas – sobre o lançamento do jogo, aguardado ansiosamente por brasileiros ao longo de um mês.

Confira o vídeo, que tem quase 5 milhões de visualizações, a seguir. A reportagem continua na sequência.

O segundo é um vídeo do canal Coisa de Nerd, que tem quase 5 milhões de inscritos. Durante 18 minutos, Leon de Oliveira ensina passo a passo como jogar Pokémon Go.

O conteúdo teve quase 3 milhões de visualizações e pode ser conferido abaixo.

O último vídeo da lista oficial do YouTube Brasil sobre Pokémon Go é uma paródia da música de abertura do anime, protagonizado por Ash Ketchum e seu Pikachu.

A música adaptada pelo Canal Nostalgia (7,3 milhões de inscritos) tem uma letra que conta a história de um jovem que diz que “sua vida vai acabar” por causa do lançamento de Pokémon Go, pois o jogo tomará todo o seu tempo.

No videoclipe, Felipe Castanhari, criador do canal, aparece uma versão animada com traços parecidos com os utilizados no anime. Veja o vídeo a seguir.