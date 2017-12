Os 20 aplicativos para iPhone mais baixados de 2017

São Paulo – Apesar de ter menos usuários ativos diariamente do que o Instagram Stories, o Snapchat ainda é um dos aplicativos mais baixados nos iPhones, junto ao seu app de avatares Bitmoji, de acordo com uma lista divulgada pela Apple com dados de 2017.

Alguns dos aplicativos mais usados no iPhone ainda não estão oficialmente disponíveis no Brasil, como o–rival da Uber–Lyft e o Pandora Music, que é similar ao Spotify.

Figuram no ranking apps do Google, do Facebook, da Uber e da Netflix. Os únicos que são voltados para venda de produtos são o aplicativo da Amazon e do Wish.

Veja a lista completa a seguir.

Bitmoji Snapchat YouTube Messenger Instagram Facebook Google Maps Netflix Spotify Uber Gmail Pandora Music Amazon WhatsApp Wish Twitter SoundCloud Google Chrome Waze Lyft

Entre os apps pagos mais populares, aparecem Facetune, Tabs & Chords e HotSchedules.