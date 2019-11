Os 15 produtos da Apple que tiveram descontos na Black Friday 2019

São Paulo – Os aparelhos da Apple não ficaram fora da Black Friday 2019. Um levantamento da plataforma de e-commerce brasileira Zoom, feito a pedido de EXAME, mostra que iPads, MacBooks e iPhones tiveram redução de preços ou estavam com o preço abaixo da média.

O produto com maior desconto no ranking foi o iPad Mini 4, vendido na Black Friday por 2.069 reais, valor 36% menor do que o cobrado nos últimos 40 dias.

Veja a seguir os 15 produtos da Apple com maiores descontos na Black Friday, segundo o Zoom (os preços sem variação tiveram desconto considerado com base no valor cobrado nos últimos 40 dias):

*Lembrando que os preços podem sofrer alterações já que a busca é dinâmica e acompanha a variação de preços dos próprios varejistas.

** Levantamento realizado em 29 de novembro de 2019 até 16:10h.

***Levantamento realizado levou em consideração maiores e menores preços à vista