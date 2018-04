Os 10 smartphones que mais deram lucro às empresas

São Paulo – Um relatório divulgado pela Counterpoint Research indica quais são os 10 smartphones que mais deram lucro às suas empresas no último trimestre de 2017, marcado por eventos de vendas como Black Friday e Natal.

A Apple aparece como campeã com oito modelos na lista. Quem lidera é o iPhone X, o mais caro da história da Apple. Sozinho, ele conseguiu 35% do lucro e 21% do faturamento do segmento.

A única fabricante de dispositivos Android que aparece na lista da consultoria é a Samsung, com os seus aparelhos topo de linha de 2017, o Galaxy Note 8 e o Galaxy S8 Plus.

Mesmo o modelo mais simples do iPhone, o SE, de 2016, figurou no ranking de maior lucratividade para sua marca.

Apesar dos bons resultados para a Apple, que teve aumento de lucro de 1%, o lucro do setor recuou 1% na comparação com 2016. Fora isso, apesar da grande quantidade de marcas que produzem smartphones, os 10 aparelhos mais vendidos capturaram 90% dos lucros do mercado.

Veja a seguir a lista da Counterpoint Research.