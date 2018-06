Os 10 smartphones Android mais poderosos do mundo

São Paulo – A empresa chinesa AnTuTu, que tem um popular aplicativo de testes de desempenho, divulgou sua lista de smartphones com sistema Android mais poderosos no mercado global com dados do mês de maio de 2018. Os aparelhos do ranking são aqueles que apresentaram os melhores resultados em termos de performance em geral, o que engloba itens como velocidade de abertura de apps, execução de vídeos, jogos e navegação na web.

O campeão Galaxy S9+ se manteve no topo, posição que ocupa desde o seu lançamento no primeiro trimestre. Como o produto tem duas versões com processadores diferentes, que são vendidos em mercados distintos (de acordo com as particulares de cada mercado), ele também ocupa a segunda colocação. O primeiro usa chip da Qualcomm, enquanto o segundo usa um Exynos, de fabricação própria da marca. Já o Galaxy S9, de tamanho menor, também usa processador Exynos e ficou em terceiro lugar no ranking da AnTuTu.

Nenhum dos outros smartphones Android da lista são vendidos oficialmente no mercado brasileiro, ainda que eles possam ser encontrados em sites de revendedores independentes ou importadores.

Vale notar que o Nokia 8, aparelho recente da marca, resultado de uma nova operação na Finlândia liderada pela empresa HDM Global, também figura no ranking, uma vez que tem processador Snapdragon 835 (de 2017), 4 GB de RAM e sistema Android. O smartphone OnePlus 6 não entrou no ranking de maio,

O levantamento da AnTuTu conta com mil resultados de benchmark de cada aparelho. Veja o ranking completo dos smartphones Android com melhor desempenho no mercado global.