Os 10 produtos da Apple com maiores descontos na Black Friday 2018

São Paulo – A Apple não participou ativamente da Black Friday 2018 no Brasil, mas seus parceiros, as redes de varejo, entraram na onda e deram descontos nos produtos da empresa da maçã. De acordo com um levantamento exclusivo para EXAME feito pela Zoom, companhia brasileira que tem site e aplicativos que comparam preços do e-commerce, o produto que teve maior desconto nesta sexta-feira (23) foi o MacBook Pro. O aparelho tem processador Intel Core i5 de última geração, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento em SSD. A variação de preços encontrada na web foi de até 61% e o desconto efetivo registrado pela Zoom foi de 11%.

O iPhone 7, de 2016, é o smartphone da Apple que teve maior desconto, com queda de 5%. No segmento de tablets, o iPad mais recente foi o que teve maior redução de preço. Já na categoria de relógios, foi o Apple Watch Série 3 que teve o menor preço da Black Friday 2018.

Todos os dados foram coletados a partir de informações de 400 lojas parceiras, que a Zoom considera serem confiáveis. O levantamento foi elaborado com base em dados obtidos pela empresa até as 14h desta sexta-feira.

Veja a lista completa a seguir.