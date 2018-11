Os 10 notebooks Windows com maiores descontos na Black Friday 2018

São Paulo – Em um levantamento exclusivo a EXAME, a Zoom indicou os dez notebooks com sistema Windows 10 que tiveram os maiores descontos na Black Friday 2018. O produto primeiro colocado foi um computador para trabalho da MSI, que teve desconto de 37% na data, sendo vendido a 16.470,58 reais.

Com 122%, o aparelho que apresentou variação de preço foi notebook Asus ZenBook 3 Deluxe. Ele podia ser encontrado por até 26.588,22 reais.

O levantamento da empresa foi feito com base no seu comparador de preços, que tem mais de 400 parceiros de lojas online confiáveis. No total, a Zoom tem mais de 11 milhões de ofertas de produtos de diversos segmentos.

Veja a lista completa a seguir, com dados referentes ao dia 23 de novembro.