Os 10 melhores smartphones para fotos de 2018

São Paulo – Telas maiores e câmeras melhores foram as duas características que as fabricantes colocaram nos smartphones em 2018. Com o fim do ano, o ranking do site DxOMark tem um aparelho da Huawei no topo. O P20 Pro não conseguiu ser superado por nenhum dos rivais, mesmo pelo iPhone Xs Max ou pelo Galaxy Note9.

O produto da Huawei tem câmera tripla para permitir imagens com zoom, com aproximação de até 3x, sem perda de qualidade; a captura de foto com 40 megapixels, de forma otimizada para entregar o melhor resultado possível em qualquer ambiente, cujo resultado é uma imagem de 10 megapixels; e também para a simulação do efeito bokeh, que desfoca o fundo de um retrato, colocando uma pessoa em primeiro plano com destaque e recorte preciso, mesmo nos detalhes.

O iPhone Xs Max conseguiu a segunda colocação no ranking de smartphones de 2018. Ele ficou atrás do Huawei P20 Pro devido às notas que conseguiu em flash, efeito bokeh e zoom. Vale notar que a diferença entre os dos primeiros lugares é de somente 4 pontos, pela nota geral.

O Galaxy Note 9, que tem câmera dupla, assim como o iPhone Xs Max, ficou em quarta posição, logo atrás do HTC U12+, não vendido no Brasil. O Galaxy S9+, também da Samsung, ficou em nona colocação, um feito para um smartphone lançado no primeiro semestre. Ele foi ultrapassado por apenas dois pontos pelo Google Pixel 3 e pelo iPhone Xr, que tiveram as mesmas pontuações.

Vale notar que a Huawei voltaria ao Brasil, em mais uma tentativa no mercado nacional, junto com a Positivo Tecnologia, que cuidaria das parcerias com lojas e distribuição dos produtos. No entanto, o acordo foi cancelado antes mesmo de começar.

Confira o ranking a seguir dos 10 melhores smartphones para fotos, de acordo com o DxOMark.