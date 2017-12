Os 10 melhores apps que testamos em novembro

São Paulo – O destaque entre nossos testes foi o prático Datally, novidade do Google para quem não quer estourar a franquia de dados do smartphone. Além dele, outro nove apps entraram na nossa lista deste mês.

Veja a seguir.

Datally

Grátis, em português, para Android

Datally é o novo app do Google para quem quer ficar de olho no consumo dos dados da franquia. A empresa se propõe a auxiliar o usuário em três aspectos: entender os dados, controlar os dados e economizar os dados. O aplicativo terá funções de alerta para avisar quando a franquia de dados estiver no final e dará dicas de redes Wi-Fi públicas por perto, para gastar menos dados da sua assinatura. Veja esta matéria que publicamos sobre o app.

Worldpackers

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Worldpackers é um aplicativo para viajantes. Com ele, você pode viajar o mundo trocando a sua estadia em uma casa pelos seus serviços. Há vagas para diferentes perfis, como bartenders, cozinheiros, fotógrafos ou serviços mais generalistas, relacionados a pequenos reparos. As opções de trabalho vão de projetos sociais e ONGs a atividades relacionadas à agricultura. De acordo com a empresa, seu crescimento em 2017 foi de 400% e já foram oferecidas 1 milhão de oportunidades no app.

Zumpy

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Zumpy é um aplicativo de caronas que pode ajudar você a economizar uns trocados no final do mês. Para quem procura uma carona, ele promete ser mais barato do que Uber para algumas corridas. Para quem tem um carro, o app pode dar créditos para pagamento de gasolina e de IPVA. O app começou a funcionar em 2015, em Belo Horizonte e chegou recentemente a São Paulo. Veja mais informações neste texto que publicamos sobre o Zumpy.

Twitter Lite

Grátis, em português, para Android

O Twitter Lite é uma versão mais simples do aplicativo normal do Twitter. Ele foi criado para funcionar melhor do que o principal em smartphones mais simples. Ele usa menos dados de internet e ocupa menos espaço no celular. Todas as funções essenciais estão disponíveis no app: escrever mensagens, ver a linha do tempo, ver notificações ou publicar mídias.

Sonic 2

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

Em comemoração ao aniversário de 20 anos, a Sega lançou uma versão do jogo Sonic 2 para smartphones, com versão para Android e iPhone. O jogo é remasterizado e vem com propagandas na versão gratuita. Quem preferir ficar livre dos anúncios deve pagar 6,50 reais (ou 2 dólares, no caso de usuários do iPhone). Para saber mais sobre o jogo, veja este texto.

KickSIM

Grátis, em português, para Android e iPhone

O KickSIM é um aplicativo para quem busca um chip internacional para a próxima viagem. Ele é a forma de ativação do serviço contratado via internet, no site da empresa. Os planos básicos oferecidos são de 14,95 reais por dia ou 199 reais por um mês. O chip é grátis, assim como o frete–caso você esteja disposto a esperar um mês inteiro para recebê-lo. Fazendo a conexão do chip internacional com o seu chip nacional, as ligações para o seu número de celular são automaticamente direcionadas a você durante a viagem.

Engie

Grátis, em português, para Android e iPhone

Apesar de grátis, o Engie tem uma exigência: é preciso ter um dispositivo conectado à porta OBDII de seu carro (ela costuma ficar abaixo do volante e é comum em carros recentes). A própria Engie vende esse dispositivo por 75 reais (Android) ou 99 reais (iPhone e Android com Bluetooth de baixo consumo de energia). O app tem como objetivo prever problemas e auxiliar o motorista com eventuais problemas no carro. Para mais informações, leia este texto que publicamos sobre a chegada do Engie ao Brasil.

Medite.se

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo funciona como uma forma de organizar áudios de um tutor de meditação. A voz o guia durante a atividade, ajudando você a entrar em clima relaxante.

Kwai

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Kwai é uma rede social de vídeos. Indicada pelo Google como destaque de 2017, ela é um espaço para jovens publicarem vídeos dançando, fazendo penteados diferentes ou simplesmente falando (no formato conhecido como vlog). Ao gravar um vídeo de poucos segundos, você tem a opção de editá-lo rapidamente. É possível colocar efeitos visuais como no Instagram, inserir uma trilha sonora ou colocar figurinhas sobre o vídeo.

Snapchat

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Snapchat recebeu na última semana uma grande renovação. O aplicativo teve sua interface e design renovados. A justificativa para isso é deixa-lo mais atraente e compreensível para novos usuários—qualquer um que já usou o Snapchat deve lembrar que a primeira vez não é nada fácil. Esse trabalho faz parte de uma ofensiva da Snap (empresa dona do Snapchat) para conquistar o coração (e os bolsos) de investidores.