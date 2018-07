Os 10 melhores apps para Android e iPhone que testamos em junho

São Paulo – O app de destaque do mês de junho é o Urbano, um serviço de compartilhamento de carros elétricos. Fora ele, testamos mais nove aplicativos que podem ser bons downloads para seu smartphone Android ou iPhone. Confira a lista a seguir.

Urbano

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo é uma plataforma online de compartilhamento de carros elétricos. Pagando 1,20 por minuto ou 61,20 por hora, você pode ter a experiência de andar em veículos movidos a energia elétrica. Todo o processo é feito no app e os carros podem ser encontrados em regiões de São Paulo de classe média-alta, como Pinheiros.

Pokémon Quest

Grátis, em português, para Android e iPhone

O novo jogo da Nintendo para smartphones é de uma das suas franquias de maior sucesso: Pokémon. O game consiste em um RPG no qual você deve levar seu personagem ao longo do mapa e enfrentar inimigos. Para isso, você pode conseguir aliados pelo caminho. O jogo também está disponível para Nintendo Switch, o mais novo console da empresa.

Sonic Forces

Grátis, em português, para Android e iPhone

Sonic Forces é um game pensado para o uso do smartphone na vertical. Parecido com sua versão para consoles, ele é um runner, estilo de jogo de corrida até um destino seguro. A essência do Sonic está aqui: velocidade, argolas de ouro e os vilões. O game é um bom aliado no trajeto de transporte público entre casa e trabalho.

Google Lens

Grátis, em português, para Android

O Lens é o app do Google que demonstra os esforços da empresa para melhorar seus recursos de pesquisa por imagens. Ele pode reconhecer objetos e locais e oferece um contato com a visão de futuro do gigante das buscas na internet. Para usar o app, basta abri-lo e apontar a câmera do smartphone para o que você deseja analisar.

SNE

Grátis, em português, para Android e iPhone

O app do Sistema de Notificação Eletrônica é uma boa pedida para quem tem carro ou trabalha como motorista de aplicativo. Ele monitora novas multas de trânsito e envia notificações a cada ocorrência. Fora isso, ele também dá desconto no pagamento de infrações.

Fishing Points: pesca e GPS

Grátis, em português, para Android e iPhone

Vai pescar? O Fishing Points traz diversos dados importantes para ter uma boa experiência no mar. Informações sobre atividades de peixes da sua região, marés e previsão do tempo são oferecidas de forma intuitiva ao usuário. Para ter acesso a mais dados, você pode contratar também versões premium de 20 ou 30 reais ao ano.

Sleep as Android

Grátis para testar, em português, para Android

Quer ficar de olho na qualidade do seu sono? O Sleep as Android é uma boa pedida. Ele tem uma série de recursos úteis, como lembrete da hora de dormir, monitoramento da movimentação noturna, alarme com volume progressivo e, talvez o mais interessante, um gravador de sons como ronco e fala durante o sono. Grátis por duas semanas, ele custa 15 reais. Para usar o app, é preciso dormir com o celular na cama.

Guitarra Real Grátis

Grátis, em português, para Android e iPhone

Se você jogou Guitar Hero, provavelmente vai achar a experiência oferecida por esse app parecida. A ideia é aprender a tocar músicas em formato de jogo. Ainda assim, ele tem um apelo mais educativo do que o do game de PlayStation 2. Por mostrar as notas que devem ser tocadas e dar pontuação pela execução. Nem todas as músicas são grátis. O app cobra mensalidade de 29 reais para acesso total ao acervo.

Keepsafe: Cofre de Fotos

Grátis para testar, em português, para Android e iPhone

O Keepsafe é um aplicativo que tem uma descrição muito autoexplicativa. Além de fotos, você pode também proteger vídeos com senhas. Ele é muito simples de usar e já mostra categorias para ajudar na sua organização. Ele é grátis apenas por um mês, depois disso, uma mensalidade é cobrada. O plano anual sai por 24 dólares.

WeVideo

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este app funciona como um bom editor de vídeos no celular. Ele oferece efeitos visuais e trilhas sonoras que podem ser adicionadas ao seu vídeo. Também é possível fazer inserções em texto. Após a edição, eles ganham um selo com o logo do aplicativo. Para removê-lo, é preciso comprar a sua versão completa, que custa 14 reais ao ano.