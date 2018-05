Os 10 melhores aplicativos que testamos em abril

São Paulo – O aplicativo de destaque do mês de abril é o Grasshopper. Criado pela equipe do Google, ele oferece lições rápidas da linguagem de programação JavaScript. Fora ele, há mais nove boas opções de download para o seu iPhone ou smartphone Android. Confira a seguir os apps que EXAME avaliou no último mês.

Grasshopper

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Este aplicativo foi criado pelo Google como um jogo que ensina conceitos e técnicas da linguagem de programação JavaScript. A proposta é usá-lo ao longo do dia, quando tiver cinco minutos livres. O que a empresa almeja com esse projeto é que as pessoas aprendam conceitos bem básicos de programação sem grande esforço. Porém, é preciso saber inglês para aproveitá-lo plenamente.

Vaga Inteligente

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo permite que você encontre e compre uma estadia para o seu carro em diversas unidades dos estacionamentos da Estapar. Isso pode ser útil, pela conveniência, por exemplo, quando você precisar deixar o carro no aeroporto. O app também permite a compra de cartões digitais de Zona Azul Digital em São Paulo.

Lithium

Grátis, em português, para Android

O Lithium funciona como um leitor de arquivos de texto em diversos formatos. Ele é uma boa pedida para interpretar arquivos ePub, por exemplo. Com design limpo e simples, além da usabilidade intuitiva, o app proporciona uma boa experiência de leitura no celular.

PicPay

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo de pagamentos PicPay ganhou uma nova função em abril: a possibilidade de comprar créditos de cartões de transporte, como o Bilhete Único, de São Paulo. O recurso funciona bem, apesar de cobrar taxa de 3,80 reais do usuário, e permite que a compra seja feita via cartão de crédito, algo que os terminais de recarga não oferecem aos consumidores. Fora isso, o app funciona para realizar compras de créditos na Uber, na Steam, em estabelecimentos comerciais físicos, como restaurantes, e até pagar boletos.

WeCast

Grátis, em português, para Android e iPhone

O WeCast é um cliente de podcasts. Com interface limpa e funcional, o app permite que você ouça seus programas prediletos offline. Ele é uma boa alternativa para quem não assina apps de streaming, como Spotify e Deezer, e não possui um iPhone, que já vem com o ótimo Apple Podcasts.

Harry Potter: Hogwarts Mystery

Grátis, em português, para Android e iPhone

O jogo do Harry Potter funciona como um RPG. Você pode estudar magia e fazer seu personagem evoluir. Há compras no app, mas você pode desautorizá-las antes de entregar o game nas mãos do seu filho, por exemplo.

Facebook Local

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Facebook Local é a nova versão do Eventos, que a rede social já tinha lançado no passado. Ele funciona para encontrar eventos, bares e restaurantes perto de você.

Spotify

Grátis (com versão paga a partir de R$ 16,90), em português, para Android e iPhone

O app de streaming de música ganhou uma versão nova para que não é assinante. Há mais playlists e um ótimo recurso de economia de dados, algo importante porque quem não é “usuário premium” não pode fazer o download de faixas para o smartphone e, assim, ouvir músicas offline.

James Delivery

Grátis, em português, para Android e iOS,

Está colecionando figurinhas da Copa do Mundo? Esse aplicativo entrega os pacotinhos na sua casa. É só isso? Sim. O serviço funciona apenas nas cidades de Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Balneário Camboriú (SC).

LingoZing

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Este aplicativo criativo tenta ensinar idiomas usando histórias em quadrinhos. Ele chegou ao Brasil recentemente com parceria com a Mauricio de Sousa Produções, que publica a Turma da Mônica. Por enquanto, os idiomas disponíveis são inglês, francês, português, espanhol e italiano. Leia mais sobre o app nesta matéria.