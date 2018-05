Os 10 melhores aplicativos para Android e iPhone que testamos em maio

São Paulo – O aplicativo de destaque do mês de maio é o Colorfy. Ele oferece desenhos para colorir e pode projetar suas criações sobre o mundo real com realidade aumentada. Fora ele, testamos apps de fotos, jogos e produtividade para Android e iPhone. Confira os 10 melhores apps do mês.

Colorfy

Grátis (com versão paga), em português, para Android e iPhone/iPad

O Colorfy é um aplicativo desenvolvido no Brasil que permite aos usuários colorir em tablets, como o iPad, em mesmo em smartphones. Ele oferece diversos desenhos que podem ser coloridos digitalmente. Você pode usar os próprios dedos para isso, mas a experiência é melhor com um Apple Pencil. O aplicativo funciona bem e, além de oferecer diversos desenhos na versão grátis, ele também tem um recurso de realidade aumentada que tira proveito do ARkit, o kit de desenvolvimento de realidade aumentada da Apple, para exibir suas obras de arte em totens no chão ou em paredes através da imagem do aplicativo da câmera. Vale notar que o aplicativo tem uma assinatura anual, que custa mais de 300 reais, e oferece mais desenhos para colorir–mas o pop-up de assinatura é bastante insistente.

Army of Robots

Pago (0,90 centavos), em inglês, para Android e iPhone/iPad

O Army of Robots é um jogo que usa realidade aumentada. Ele mapeia o ambiente ao seu redor, usando a câmera do seu dispositivo e coloca robôs virtuais no chão e na parede que tentam assassinar você. Sua missão, é claro, atirar em todos os robôs para vencê-los. O game mostra mais uma aplicação da realidade aumentada em jogos. O mais popular do segmento até hoje ainda é Pokémon Go, lançado em 2016.

Amazon Prime Video

Pago, em português, para Android e iPhone/iPad

O Prime Video é o serviço de vídeos online da Amazon. Rival direto da Netflix, o aplicativo está presente em smartphones, tablets, smart TVs e na web. Seu acervo de conteúdo tem crescido com o tempo. Há séries que não são encontradas na concorrência, como Mr. Robot e Electric Dreams. Seu app também permite o download de filmes e séries para que sejam assistidos sem gastar internet. O serviço, porém, ainda tem alguns problemas de legendas. Alguns conteúdos não estão disponíveis no idioma português brasileiro, somente em inglês.

Strava

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Strava é um aplicativo que mapeia suas corridas e caminhadas. Ele registra sua rota via GPS em um mapa para que você possa compartilhar o exercício nas redes sociais ou mesmo para ter um histórico de atividades. O app também tem clubes de usuários e desafios para estimularem a prática da corrida. A versão paga, que sai por 10 reais ao mês por um ano ou 12 reais por um único mês, tem recursos como estabelecimento de meta, ranking personalizado de usuários, compartilhamento de rotas com amigos em tempo real e um relatório de performance.

Easynvest Trade

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Trade é um aplicativo da corretora Easynvest que permite aos seus clientes comprar e vender ações. Para fazer isso, é preciso ter saldo na sua conta na corretora. O app é uma ferramenta útil para ficar de olho na movimentação do mercado e no valor das suas ações.

Doctoralia

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Doctoralia é um aplicativo que conecta pacientes e médicos. Ele ajuda a encontrar especialistas em problemas de saúde específicos e agiliza o agendamento de consultas sem a necessidade de falar ao telefone–o que é positivo também para consultórios médicos.

Lexis Audio Editor

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Lexis Audio Editor é um editor de áudio que pode ser útil para recortar gravações ou gravar e editar um podcast. Intuitivo para quem tem familiaridade mínima com a atividade, ele funciona bem, mas a experiência é melhor em dispositivos com telas grandes.

PUBG Mobile

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

O Player Unknown Battlegrounds é um jogo multiplataforma da Tencent. Seu objetivo é a sobrevivência em um ambiente digital com diversos jogadores. A jogabilidade não é tão boa quanto no console, mas o app pode ser um bom passatempo no smartphone–desde que você tenha bastante espaço no celular.

VUE

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

O VUE é um aplicativo que oferece vários filtros para personalização de fotos. Grátis, ele permite que suas fotos fiquem diferentes daquelas que são editadas no Instagram ou no Snapseed. Por padrão, as fotos são cortadas em wide, mas isso pode ser facilmente alterado nas configurações.

Bear

Grátis, em português, para iPhone/iPad

O Bear é um aplicativo para organização de ideias. Ele é um caderno virtual no qual você pode redigir textos e incluir imagens. Pode ser uma boa alternativa para quem não gosta do Google Keep.