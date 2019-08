Os 10 jogos nos quais os consumidores mais gastaram dinheiro em julho

São Paulo – O mercado de games se beneficiou de um forte crescimento de gasto em títulos para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Em julho deste ano, a consultoria SuperData, que pertence à americana Nielsen, reporta que o crescimento do mobile causou um aumento de 5% no gasto com games no mês de julho em relação ao mesmo período no ano passado, passando de 8,56 bilhões de dólares para 9,02 bilhões de dólares.

Os títulos que registraram mais gastos por parte dos consumidores em julho de 2019 foram GTA V nos consoles, Honour of Kings nos smartphones e Dungeon Fighter Online nos PCs.

O GTA V, apesar de ter sido lançado em 2013, ainda recebe atualizações com novidades. Somando as vendas em computadores e consoles, o game chegou a 69 milhões de dólares em gastos em julho.

O título Fire Emblem: Three House, da Nintendo, atingiu 800 mil vendas digitais no período, o que a consultoria aponta como o melhor desempenho digital (sem venda de mídia física) da franquia em um mês de lançamento.

Confira a seguir as listas dos dez títulos mais nos quais os consumidores mais gastaram dinheiro no mês de julho, em consoles, PCs e mobile.