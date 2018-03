Os 10 eletrônicos que mais tiveram descontos no dia do consumidor

São Paulo – Um levantamento da empresa de comparação de preços Zoom indica quais foram os 10 produtos eletrônicos que mais tiveram descontos no dia do consumidor, data americana adotada pelo varejo online brasileiro como período de ofertas.

Os smartphones e as Smart TVs não apareceram entre os principais produtos com descontos nesta data, como aconteceu na Black Friday do ano passado. O dia do consumidor foi marcado por descontos em jogos.

O Zoom mantém um histórico de preços dos produtos que é atualizado com base em arquivos oficiais compartilhados pelas próprias varejistas. Para vê-lo, basta acessar a página do item desejado no site da empresa.

Confira a lista a seguir.