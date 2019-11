Os 10 celulares mais procurados na Black Friday 2019

São Paulo – Durante a Black Friday 2019, os celulares se destacaram entre os produtos eletrônicos – segundo uma pesquisa realizada pela empresa Samsung e pela consultoria MindMinners. A Zoom, uma das principais plataformas de e-commerce, divulgou quais produtos foram mais procurados pelos internautas durante a semana de descontos. Entre eles, aparecem smartphones da sul-coreana Samsung e da chinesa Xiaomi, que estão entre as rivais da americana Apple – que não aparece na lista.

Dos smartphones da Samsung, estão dois de sua linha intermediária: Galaxy A50, com câmera tripla, e Galaxy A20, com câmera tripla. Já representando a Xiaomi, o segundo lugar da lista é ocupado pelo modelo Redmi Note 8, com câmera quádrupla. Os preços variam de 530 reais até 2 mil reais. Confira, abaixo, o preço dos 10 celulares mais buscados: