Os 10 celulares mais amados de 2018

São Paulo — Em 2018, a linha mais popular de smartphones da Samsung liderou o ranking de aparelhos mais amados do Brasil elaborado pela seguradora Pitzi. O modelo que ocupa o topo da lista é o Galaxy J5, ao lado do Galaxy J7, em segundo lugar. Esses foram os aparelhos com maior número de seguros na empresa no ano passado.

Nenhum iPhone apareceu na lista da empresa, e, entre os smartphones Android topo de linha, apenas Galaxy S8 (de 2017) e Galaxy S9 (2018) figuram, respectivamente, em nono e décimo lugares.

“Há uma importância crescente desse tipo de produto, especialmente os smartphones, na rotina privada e profissional das pessoas. Isso ajuda a explicar não só a adoção massiva dos celulares, mas também a busca cada vez maior dos consumidores em proteger esses aparelhos”, afirmou, em nota, Daniel Hatkoff, CEO e fundador da Pitzi.

A empresa informa que os iPhones 7, 8 e 6s aparecem virtualmente empatados, em uma versão extendida da lista.

Diferentemente de outros seguros, como o da Porto Seguro, o foco da Pitzi não é roubo ou furto. Ele oferece proteção contra quedas, defeitos de funcionamento e acidentes envolvendo água ou outros líquidos, como café. Um Galaxy J5 (J500M), por exemplo, tem cobertura mediante mensalidade de 20,81 reais, enquanto um Galaxy S9 (G9650) sai por 109,90 reais mensais. O envio e a devolução do produto à assistência técnica da Pitzi são gratuitos.

Confira a seguir a lista dos 10 smartphones que mais foram segurados na Pitiz ao longo de 2018.