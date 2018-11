Os 10 celulares com melhores câmeras do mercado global

São Paulo – O novo iPhone Xs Max, o mais sofisticado da Apple, não conseguiu tomar o posto de primeiro colocado do smartphone Android da Huawei, o P20 Pro, que tem três câmeras traseiras. É o que indica a edição mais recente do ranking de câmeras de celulares feito pelo DxOMark, site especializado em fotografia.

A lista dos dez melhores celulares para foto considera produtos vendidos no mercado global, portanto, muitos modelos não estão disponíveis no Brasil, incluindo o P20 Pro. A Huawei deve voltar ao país, em uma segunda tentativa, nas mãos da Positivo Tecnologia. No entanto, isso ainda não tem data exata para acontecer. A Xiaomi já tentou se firmar no mercado nacional em 2015, mas seus esforços não deram certo. Mesmo destino teve a HTC, que saiu do Brasil em 2012. Já o Google, que tem o smartphone Pixel, prometeu, mas ainda não voltou com a sua linha de hardware ao nosso mercado.

Apesar de esta ser a lista mais recente de melhores câmeras de smartphones do DxOMark, ela ainda não considera o recém-lançado Pixel 3, do Google. Ainda assim, o modelo 2, do ano passado, ainda se mantém em nono lugar.

Os aparelhos do ranking que são vendidos no mercado brasileiro atualmente são os iPhones Xs Max, o Galaxy Note 9, o Galaxy S9 Plus e o iPhone X (que, porém, deixou de ser vendido na loja oficial da Apple). Com mais de 90 pontos, outros smartphones aparecem entre os 20 melhores, como o iPhone 8 Plus, o Galaxy Note 8,, o iPhone 8 e o Zenfone 5 (Asus).

Veja a seguir os melhores smartphones para fotografia, de acordo com dados de novembro do DxOMark.