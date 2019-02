Os 10 carros que tiveram menos falhas em 2018

São Paulo – A startup Engie, que oferece um dispositivo de diagnóstico de falha veiculares, elencou os carros que apresentaram menos problemas elétricos ou mecânicos no Brasil. A base de dados conta com mais de 45 mil veículos e a lista foi elaborada com base em, ao menos, 500 unidades de cada modelo. O período do levantamento foi de janeiro a dezembro de 2018, e todos os carros avaliados tinham mais de um ano de uso.

O veículo que a empresa considerou como “mais confiável” foi o Grand Siena, da Fiat, seguido do Toyota Etios, do Honda HR-V e dos Volkswagen Gol e Polo.

O dispositivo Bluetooth vendido pela Engie promete identificar mais de 10 mil itens do carro para apontar possíveis falhas. O aparelho se conecta a smartphones Android e iPhones e é compatível com carros produzidos a partir de 2002 no Brasil.

O gadget, vendido via internet, precisa ser plugado à porta OBDII, um conector que fica abaixo do volante dos veículos. Ao fazer isso, ele faz análise automaticamente e os dados são exibidos no aplicativo. Fora isso, ele também fornece dados de consumo de combustível, incluindo até mesmo o custo estimado por viagem – desde que você informe corretamente o preço que pagou pelo combustível.

Confira a seguir o levantamento dos carros mais confiáveis e o percentual de falhas registradas pela Engie ao longo de 2018.