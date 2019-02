Os 10 apps mais legais da semana

6/11 (Divulgação)

O Deezer é um serviço de streaming de músicas. O aplicativo, que também pode ser acessado via browser em computadores, conta com um acervo crescente de mais de 30 milhões de músicas. Nesta semana, ele fez uma importante parceria. Agora, além de todos os recursos que ele já contava, como rádios que misturam o seu acervo pessoal com recomendações da equipe do Deezer e recomendações dos editores do serviço, o app traz todas as funcionalidades do Shazam, famoso aplicativo que descobre e traz informações sobre o som que está tocando no ambiente. [Baixe o Deezer para iOS pelo Downloads INFO]