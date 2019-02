Os 10 apps mais legais da semana

2/10 (Reprodução)

Quem se lembra do MS-DOS vai sentir nostalgia ao usar o cmd.fm, uma rádio online com transmissão de música via streaming em um visual retrô. A tela de fundo preto em fonte branca lembra muito o console de comando precursor do Windows 95. O sistema é simples e funciona de forma eficiente, além de ser gratuito. Digite “genre list” para ver a lista de gêneros musicais disponíveis, escreva “play” e o gênero escolhido para iniciar uma lista aleatória de canções. Com “share” é possível compartilhar o que está tocando. E “help” ajuda a entender mais os comandos do site - que está em inglês. A lista é baseada no streaming do SoundCloud e é uma maneira interessante de mesclar o mundo da internet banda larga e dos serviços na nuvem com o visual do avô dos sistemas operacionais. [Acesse o cmd.fm pelo Downloads INFO]