Os 10 apps mais baixados da semana

1/10 (Reprodução)

A home do Android é, provavelmente, a tela que você mais acessa no smartphone. Então, por que não deixá-la diferente e, quem sabe, até mais prática? É essa a ideia do Nova Launcher, um app que permite personalizar a tela inicial de smartphones com o SO do Google. Entre as funções do aplicativo, estão a possibilidade de aumentar as linhas e colunas do grid da tela. Assim, você pode adicionar mais e mais atalhos à home do aparelho ou simplesmente diminiur os ícones. Nessa semana, o app ganhou destaque por ter sido usado por uma estudante para trocar os ícones do Android e dar ao SO um visual parecido com o do novo iOS 7. [Baixe o Nova Launcher para Android pelo Downloads INFO]