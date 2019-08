Organizações terroristas usam bitcoin para fundos de campanha

São Paulo – Com a crescente popularização da moeda virtual bitcoin, a possibilidade de ser utilizada para fins ilegais passou a ser levantada recentemente. Segundo o jornal americano The New York Times, a divisão militar armada do grupo pró-palestina Hamas, conhecida como Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, desenvolveu uma campanha sofisticada para arrecadar dinheiro por meio da famosa moeda digital – conhecida por ser irrastreável.

Para conseguir arrecadar dinheiro digital, as Brigadas Qassam desenvolveram um site disponível em sete línguas – inglês, turco, malaio, francês, russo e indonésio – que possui um vídeo de apresentação para que o usuário saiba como doar bitcoin. Cada visitante do site recebe um endereço virtual de depósito único e não reutilizável, dificultando ainda mais o rastreamento da transação pela lei. Veja abaixo uma representação da página inicial do website:

Ataques terroristas necessitam de um fundo para suas campanhas e ataques. Pelo que informam as autoridades, o dinheiro arrecadado é direcionado, principalmente, para compras de drogas ilícitas e lavagem de dinheiro. Yaya Fanusie, ex-analista da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, disse ao NYT que esse mercado tende a crescer cada vez mais. “Isso [a moeda digital] vai começar a fazer das opções de financiamento do terrorismo, e isso é algo que as pessoas devem prestar atenção.”

Após um homem ter sido preso acusado de doar 100 dólares para um membro da ala militar do Hamas, o grupo aprimorou sua tecnologia. Em vez de manterem uma carteira virtual que pode ser acessada por demais usuários da criptomoeda, o movimento pró-palestina resolveu criar sua própria carteira privada, que faz com que as transações estejam visíveis apenas para eles mesmos.