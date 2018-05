Operadora terá roaming grátis na Rússia durante a Copa do Mundo

São Paulo – A operadora Vivo vai oferecer roaming grátis para alguns clientes de planos pós-pagos durante a Copa do Mundo na Rússia.

A medida é parte do programa Vivo Valoriza e pode ser resgatado sem custo ou desconto de pontos pelos clientes que integram as categorias Platinum e V do programa.

A conta do cliente precisa totalizar 350 reais ao mês ou mais para que ele tenha acesso ao benefício ao se tornar parte do grupo Platinum. Vale notar que os valores de internet no celular e internet fixa podem ser unidas nesse valor.

Com o aplicativo para smartphones Android e iPhones reformulado, o roaming internacional para a Copa pode ser ativado diretamente na aba do Vivo Valoriza no app.

O programa de benefícios oferece desconto no cinema, em ingressos para peças de teatro ou até em hospedagens, mas, de acordo Gustavo Nóbrega, diretor de marketing móvel da Vivo, o recurso mais resgatado é o pacote de internet adicional. Os pontos acumulados são provenientes dos gastos do cliente junto à operadora. A cada 1,5 gasto, o cliente recebe um ponto.