Operadora terá pacote de internet ultraveloz voltado para gamers

São Paulo – De olho em um mercado com 75 milhões de consumidores no Brasil e que movimenta 1,5 bilhão de dólares por ano no país, a operadora de telecomunicações Claro anunciou na quarta-feira (14) o lançamento de um serviço de assinatura especialmente voltado para jogadores de games.

Chamado de Claro Gaming, o serviço permite contratar uma conexão de internet com velocidades mais altas e mais estáveis, que utiliza a rede de celular com tecnologia 4.5G ou a banda larga fixa da operadora. Com a assinatura, a empresa oferece uma conexão de baixa latência, com velocidades de 120 ou 240 megabits por segundo (Mbps). O assinante ainda tem direito a benefícios como pré-venda exclusiva de ingressos para campeonatos de e-sports e descontos em itens virtuais para personagens de games (skins), além de poder participar de sorteios para viagens. A estimativa é que apenas a audiência de campeonatos de jogos de videogame seja de 18 milhões de pessoas no Brasil – a terceira maior do mundo.

Para desenvolver o serviço, a Claro contratou grandes nomes do universo dos games – incluindo os produtores de conteúdo de games e youtubers Gordox (William Moreira), Camilota XP (Camila Silveira) e The Darkness (Alessandro Antoquio) – para entender as demandas de seu público-alvo, que hoje reúne milhões de pessoas no Brasil. A empresa brasileira BBL, especializada em organizar eventos de e-sports, é parceira da operadora Claro na nova plataforma.

Além da rede veloz, a Claro também fez uma parceria com o serviço NoPing, que trabalha para diminuir o tempo de resposta entre o computador do jogador e o servidor que ele está acessando, acelerando o desempenho das atividades online.

Os assinantes ainda poderão acessar plataformas de streaming de jogos, como Facebook Gaming e o YouTube, sem consumir o pacote de dados da sua assinatura.

O novo serviço pode ser agregado aos planos residenciais de clientes pós-pago ou adquirido por uma assinatura mensal. Para novos clientes, o plano residencial Claro Gaming custa 159,99 reais (para uma velocidade de 120 Mbps) ou 189,99 (240 Mbps) reais nos três meses iniciais. Após esse período, o valor aumenta para 179,99 e 219,99 reais, respectivamente. Os usuários que já são clientes Claro residencial podem optar por um plano de 40 reais por mês para ter acesso aos serviços e benefícios da plataforma de games.

Outra novidade é que os assinantes do pacote de games terão um serviço de atendimento ao cliente especializado, 24 horas por dia, com equipes treinadas e com conhecimentos sobre os jogos. A EXAME, representantes da Claro disseram que esse serviço foi pensado para atender gamers que jogam inclusive durante a madrugada. A ideia é que o chat de atendimento se torne um fórum, para que os próprios jogadores possam discutir e tirar dúvidas entre si.