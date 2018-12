Operadora sul-coreana faz 1ª chamada de vídeo em 5G com celular Samsung

São Paulo – Uma operadora sul-coreana fez a primeira chamada de vídeo por meio da conexão 5G, sucessora do 4G, usando um celular Samsung. A SK Telecom informou ao jornal local The Korea Herald que a qualidade da videochamada foi melhor do que via LTE.

A aparelho da Samsung usado no teste pioneiro foi um protótipo. A marca planeja lançar o seu primeiro smartphone 5G em 2019, assim como as rivais LG, Xiaomi e Oneplus.

Apesar de o serviço de 5G já estar disponível na Coreia do Sul, apenas clientes corporativos têm acesso à nova tecnologia. Ela será oferecida aos consumidores a partir do ano que vem.

Enquanto as fabricantes de dispositivos Android já se preparam para ter suporte ao 5G em 2019, a Apple só deve oferecer o recurso ao iPhone em 2020.