Operadora japonesa transmistirá jogos olímpicos em resolução 8K

São Paulo – Mesmo que ainda incerta devido ao Covid-19, a Olimpíada do Japão contará com a primeira transmissão oficial ao vivo em resolução 8K das cerimônias de abertura e encerramento do evento, bem como de etapas importantes das provas esportivas. A operadora japonesa NHK será a responsável pelas transmissões, que são testadas desde 2012, inclusive na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016.

A resolução 8K equivale a 16 vezes o padrão Full HD em número de pixels, de modo a oferecer uma visualização de imagens de forma mais fiel à realidade.

As finais das provas de 100 e 200 metros rasos, a final do revezamento de 400 metros e a final feminina da prova de 200 metros estão entre as que serão transmitidas em resolução 8K. Finais de futebol e vôlei femininos, natação, judô, badminton e tênis de mesa também poderão ser assistidas no padrão de resolução topo de linha.

As filmagens dos eventos esportivos serão feitas pela NHK a partir de um helicóptero.

Quem quiser ver essas transmissões em 8K no Japão precisará não só de uma TV 8K, como também de recepção de sinal de satélite.

Segundo previsão da consultoria Mordor Intelligence, as vendas de TVs 8K saltarão de 2 milhões de unidades em 2017 para 18 milhões de unidades em 2023. A consultoria prevê ainda que, no mesmo período, o faturamento do setor irá de 8K 146.5 milhões de dólares para 2,11 bilhões de dólares, crescimento de 33,5%.

No Brasil, a primeira empresa a lançar uma TV com resolução 8K foi a Samsung, em 2019. “Com a chegada do 8K, esperamos ver uma movimentação maior do mercado de criação de conteúdos, tanto em 4K, quanto em 8K, pois eles enxergam na Samsung um parceiro para que os consumidores possam conferir seus conteúdos exatamente como eles pensaram. Assim como aconteceu com o 4K, em um curto espaço de tempo espera-se um alto crescimento da oferta de conteúdos com esse novo patamar de resolução”, afirma à EXAME Guilherme Campos, gerente sênior de TV e áudio e vídeo da Samsung Brasil. Atualmente, empresas como TCL e Sony também trouxeram seus produtos concorrentes. No entanto, a quantidade de conteúdos em resolução 8K é limitada e ainda não há previsão de quando as emissoras locais começarão a transmitir nessa resolução de imagem.