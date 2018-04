Operadora dobra internet no celular durante a madrugada

São Paulo – A operadora Claro anunciou uma reformulação nos seus planos de celular pós-pagos nesta semana e vai oferecer internet em dobro durante a madrugada (da meia-noite às 6h).

Funciona assim: é preciso contratar um plano pós-pago da operadora e também aderir aos serviços de TV paga da NET no Combo Multi. Com isso, uma nova franquia de internet no celular é disponibilizada e ela tem o mesmo tamanho do pacote contrato. Sendo assim, quem tem planos de 10 GB ganhará mais 10 GB que podem ser usados na madrugada. O bônus também é aplicado à internet doméstica.

A medida é parecida com o que faz a operadora de banda larga via satélite Hughes, que, apesar de fornecer internet fixa, funciona com modelo de pacote de dados.