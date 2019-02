Operadora de TV via satélite Dish Network aceitará bitcoins

São Paulo – A operadora de TV via satélite Dish Network disse que aceitará pagamentos em bitcoins de clientes a partir do terceiro trimestre, se juntando a companhias como a Overstock.com e Zynga ao aceitar a moeda digital.

A Dish disse que escolheu a Coinbase como a processadora de pagamentos para transações com bitcoins com clientes que escolham pagar suas contas on-line, com a carteira de bitcoins de sua escolha.

A bitcoin é uma moeda digital que não tem o apoio de qualquer banco central ou governo, e é comprada e vendida em uma rede ponto a ponto independentemente de um controle central.

Usuários podem transferir bitcoins uns aos outros via Internet e armazenar a moeda em “carteiras” digitais.

A Coinbase é uma destas carteiras digitais.

Em março, a Coinbase lançou o recurso Instant Exchange, que será usado pela Dish para converter bitcoins para dólares norte-americanos. O terceiro trimestre da Dish começa no dia 1º de julho.