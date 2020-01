OnePlus anuncia smartphone com câmera tripla “invisível”

São Paulo – Na semana da feira de tecnologia CES 2020, que acontecerá de 7 a 10 de janeiro em Las Vegas, a chinesa OnePlus irá apresentar um smartphone com uma câmera que “desaparece”. A fabricante de smartphones com sede em Shenzhen, na China, divulgou informações sobre o produto Concept One, que terá câmera tripla e vidro eletrocrômico, que faz com que a câmera mude de cor e acabe se tornando “invisível” quando não está em uso.

A proteção de vidro eletrocômico, que é constituída de eletrólito, também é utilizada em retrovisores de carros para proteger o motorista do contato direto com a luz, e em janelas, de forma como a luz que entra no ambiente é menos intensa. O protótipo do celular estará disponível para teste durante a CES 2020, e está sendo revelado aos poucos pela OnePlus desde dezembro.

Para criar o efeito invisível, uma folha de vidro eletrocrômica cobre as três câmeras traseiras e faz com que o vidro altere a tonalidade, podendo ficar colorido ou opaco. Essa tecnologia foi desenvolvida em parceria com a empresa de automóveis McLaren, que utiliza o vidro eletrocrômico em carros de luxo. Pete Lau, co-fundador da OnePlus, disse para a revista Wired que as partes mais complicadas no desenvolvimento do smartphone foram a espessura, a durabilidade do vidro e a velocidade que a câmera demora para poder ser utilizada após a ativação.

Devido ao fato de que o produto está em estágio inicial e o vidro eletrocrômico tende a ficar manchado ao longo dos anos, poucas unidades devem ser comercializadas. Lau informou que a intenção é apresentar o primeiro modelo durante a CES 2020 e estudar uma nova forma de fazer com que o produto dure mais, para que possa ser vendido em grandes quantidades.

O OnePlus Concept One ainda não tem muitos detalhes revelados. O conjunto de câmeras será o mesmo do OnePlus 7T Pro MacLaren Edition, com um sensor principal de 48 MP e uma ultra-wide de 16 MP. O modelo apresentado para a revista continha couro laranja nas laterais, e uma faixa traseir central com as três câmeras.

