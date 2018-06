Oi TV transmitirá conteúdos em 4K na Copa do Mundo 2018

A Oi TV também aproveitou a Copa do Mundo para realizar a sua primeira transmissão de um canal em 4k (ultra alta definição). O canal SporTV 4k estará disponível nos jogos da Rússia para os clientes dos combos Oi Total Solução Completa Top e Oi Total Residencial Top no canal 400, mas é necessário a substituição do decodificador para um modelo compatível com a tecnologia e, obviamente, um televisor 4k.

“A Oi TV tem sua estratégia comercial norteada pelos desejos do consumidor e identificamos que ele aprecia novidades como a tecnologia 4K, que já é uma realidade de mercado. Sendo assim, a Oi TV se antecipa mais uma vez e proporciona uma melhor experiência para seus clientes”, afirma Bernardo Winik, diretor Comercial da Oi.

O equipamento utilizado será o da Sagem com tecnologia Ultra HD (4K), com gravador interno (DVR) de 500 GB, acesso ao portal de conteúdo Oi Play e conexão à internet por cabo. Os pacotes para os quais o serviço é oferecido são:

Oi Total Residencial Top – 195 canais (73 em HD + SporTV 4K durante a competição da Rússia), acesso ao portal de conteúdo Oi Play, gravador digital 4K no ponto principal, 1º ponto adicional grátis, possibilidade de gravação de conteúdo via pen drive em todos os pontos adicionais + Banda Larga de 15 MB + Fixo ilimitado, por R$ 269,90/mês.

Oi Total Solução Completa Top – 195 canais (73 em HD + SporTV 4K durante a competição da Rússia), acesso ao portal de conteúdo Oi Play, gravador digital 4K no ponto principal, 1º ponto adicional grátis, possibilidade de gravação de conteúdo via pen drive em todos os pontos adicionais + móvel com minutos ilimitados para qualquer operadora do Brasil e 50 GB de internet + Banda Larga de 15 MB + fixo ilimitado, por R$ 379,90/mês.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site Teletime