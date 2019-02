iPhone 5 chega ao Brasil no dia 14 de dezembro. É oficial

São Paulo – A Apple anunciou nesta segunda-feira que o iPhone 5 será lançado no Brasil no dia 14 de dezembro. De acordo com o comunicado da empresa, além do país, outras 50 nações receberão o smartphone na mesma data. A operadora Tim já conta com um cadastro para o registro dos consumidores interessados em adquirir o dispositivo.

Quem estiver com viagem marcada para os Estados Unidos também tem a opção de adquirir o aparelho em território americano. As vendas do iPhone 5 em sua versão desbloqueada, isto é, sem qualquer vínculo com operadoras móveis do país, começaram no último dia 30 de novembro. Nos EUA, o preço do aparelho começa em 649 dólares na versão de 16 GB, 749 dólares para o modelo de 32 GB e 849 dólares para o iPhone 5 com 64 GB.

Lançado nos Estados Unidos no dia 12 de setembro, o iPhone 5 já está disponível para venda em 47 países, entre França, Alemanha e Reino Unido. O smartphone, que tem tela Retina de 4 polegadas, vem equipado com processador A6 e câmera de 8 MP. Algumas funcionalidades embarcadas no dispositivo, porém, não poderão ser aproveitadas no Brasil. Uma delas é o suporte para rede 4G LTE, que não é compatível com a frequência em implementação no país.