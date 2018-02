Óculos inteligentes da Intel têm design inteligente

São Paulo – A Intel apresentou seus novos óculos inteligentes. Diferentemente do Google Glass, o aparelho chamado Vaunt tem design simples e se assemelha a óculos comuns.

Nos Estados Unidos, usuários desse tipo de acessório inteligente já sofreram preconceito. Eles vinham equipados com câmeras, o que gerava discussões sobre privacidade. Agora, a Intel parece ter encontrado uma solução para conectar os óculos à internet.

O aparelho mostra notificações do seu smartphone e pode até mesmo detectar o local da sua casa onde você está. Porém, ele não contém uma câmera. Ele identifica o lugar com base nos seus sensores de movimento. Seu peso não é muito acima do normal, ele pesa 15 gramas.

Outras pessoas não podem ver o que aparece à frente da sua visão quando você usa os óculos da Intel. Com isso, a ideia é ter privacidade ao ler suas notificações pessoais.

Não há uma tela em que as notificações são exibidas, na verdade, elas aparecem em uma projeção por laser diretamente na sua retina. A Intel garante que o laser é de baixa intensidade e não prejudica os olhos de usuário de nenhuma maneira.

Ainda não há previsão do Vaunt chegar ao mercado–a Intel faz diversos testes de produtos que nunca chegam ao consumidor final–, mas o conceito pode indicar um futuro mais viável para os óculos inteligentes do que o idealizado pelo Google com o Glass. O Vaunt será disponibilizado para desenvolvedores de software ainda neste ano para que eles criem aplicações úteis que, quem sabe, façam o produto realmente chegar o mercado.

O site The Verge testou o Vaunt no vídeo abaixo, em inglês. Confira.