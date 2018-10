O tema mais comentado nas eleições 2018 no Twitter? Corrupção

São Paulo – O Twitter divulgou o seu balanço as eleições 2018, no qual registra que foram publicados 165 milhões de tuítes sobre o pleito deste ano, quatro vezes mais do que no mesmo período em 2014. O tema mais comentado deste ano foi a corrupção, seguida por segurança, educação, direitos civis, economia e saúde.

–

Os dias de maior quantidade de tuítes no microblogue foram o domingo do primeiro turno, seguido pelo pleito do segundo turno, o dia 18 de outubro, quando a Folha de S. Paulo publicou uma reportagem ligando Jair Bolsonaro a um esquema de financiamento de disparos de mensagens em massa no WhatsApp, e o dia do debate presidencial na Rede Global, mesma data em que Bolsonaro deu entrevista para a Rede Record.

–

O agora presidente eleito Jair Bolsonaro foi o candidato com o maior número de menções no Twitter, seguido por Fernando Haddad, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e João Amôedo.

O período de coleta de dados foi entre os dias 16 de agosto e 28 de outubro de 2018.

No domingo do segundo turno, direitos civis foi o principal tema de conversa entre usuários do Twitter.

Vídeo de FHC votando

Ao longo do dia, os candidatos e as figuras públicas foram votar. Um deles chamou a atenção: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi filmado ao votar, e internautas avaliaram que ele teria votado em Fernando Haddad em vez de votar em Jair Bolsonaro–apoiado por João Doria, governador eleito em São Paulo.