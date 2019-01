Apple lança, de uma tacada, três novos modelos de iPhone

São Paulo – O novo iPhone vem aí. Um não, três. De acordo com reportagem da Bloomberg, a Apple vai apresentar seus novos smartphones com diferentes tamanhos de tela, sendo um deles opção de menor custo. Assim como o iPhone X, do ano passado, dois modelos devem vir com telas com tecnologia OLED, que oferece melhor visualização de cores preta e cinza, enquanto o terceiro teria um painel mais “normal” de LCD.

Os dois modelos mais sofisticados devem chegar com suporte para dois chips de operadoras, recurso nunca oferecido antes pela Apple em um iPhone. O site 9to5Mac encontrou referências ao Dual-SIM no código do novo iOS.

Os rumores repercutidos na mídia internacional nos últimos meses trazem opiniões e indícios diferentes a respeito dos nomes dos novos aparelhos. Eles podem ser iPhone XS, iPhone X Plus, iPhone X2 ou simplesmente iPhone X 2018. O modelo mais simples pode receber sua nomenclatura de forma parecida com o último iPad, chamado de…iPad. Outra possibilidade seria o nome iPhone XC, assim como existiu no passado o iPhone 5C.

No caso da versão com tela de LCD de 6,1 polegadas, o analista Ming-Chi Kuo, conhecido por suas previsões sobre produtos da Apple, indica que as opções de cores serão variadas: cinza, laranja, azul, vermelho e branco.

A duração de bateria é um problema na sua vida? De acordo com o Cult of Mac, o novo processador dos iPhones, o A12, vai consumir menos energia, aumentando a autonomia de uso dos aparelhos com uma única carga.

Os novos iPhones serão apresentados pela Apple nesta quarta-feira, a partir das 14h. Haverá transmissão via internet, veja como assistir ao evento.